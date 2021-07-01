RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим "тиші" за добу

Автор: Анастасія Рокитна

За добу на Донбасі зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Біля Золотого-4 противник застосовував ручні протитанкові гранатомети.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Поблизу Новоселівки бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснювали обстріл українських позицій з озброєння БМП-1, мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів, а біля Красногорівки вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Водяного окупанти двічі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

За добу на Донбасі немає втрат серед українських військових.

Нагадаємо, США назвали головну перешкоду на шляху до миру на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас