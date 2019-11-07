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На Донбассе получили ранения четыре воина ВСУ

Новости » Происшествия     07.11.2019 - 07:33
На Донбассе получили ранения четыре воина ВСУ
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

За минувшие сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ, за эти сутки - дважды

В среду, 6 ноября, на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) четыре украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что в течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 5 обстрелов: возле Песков - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; дважды недалеко от Водяного - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза вблизи Тарамчука - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов: неподалеку от Травневого - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; возле Зайцевого - со станковых противотанковых гранатометов; вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем; на окраине Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, стрелкового оружия, РПГ и автоматических гранатометов; вблизи Луганского - со станковых противотанковых гранатометов и АГС.

С начала суток 7 ноября вооруженные формирования Российской Федерации провели два обстрела. Вблизи Водяного противник вел огонь по позициям наших защитников из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку от Крымского, кроме РПГ, стрелял еще и из крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, украинская сторона готовится к разведение сил в Петровском, запланированном на 8 ноября.

5 ноября боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела военнослужащие ООС не пострадали.

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