На Донбасі отримали поранення чотири бійці ЗСУ

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

За минулу добу бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ, цієї доби - двічі

У середу, 6 листопада, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) чотири українські військовослужбовці отримали осколкові поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що протягом доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів: біля Пісків - з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Водяного - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази поблизу Тарамчука - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів: неподалік Травневого - з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; біля Зайцевого - зі станкових протитанкових гранатометів; поблизу Кримського - з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем; на околиці Новотошківського - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, стрілецької зброї, РПГ та автоматичних гранатометів; неподалік Луганського - зі станкових протитанкових гранатометів та АГС.

З початку доби 7 листопада збройні формування Російської Федерації здійснили два обстріли. Поблизу Водяного противник вів вогонь по позиціях наших захисників з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Кримського, окрім РПГ, стріляв ще й з великокаліберних кулеметів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, українська сторона готується до розведення сил у Петрівському, запланованому на 8 листопада.

5 листопада бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу військовослужбовці ООВ не постраждали.