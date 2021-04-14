Боевики на Донбассе более 10 раз глушили, а также обстреливали беспилотники ОБСЕ

На Донбассе боевики более 10 раз глушили беспилотные летальные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Также были зафиксированы случаи обстрелов БПЛА наблюдателей.

Об этом сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации (СЦКК).

Об указанных нарушениях со стороны боевиков Миссия ОБСЕ указала в своем отчете от 12 апреля.

В частности, факты глушения беспилотников ОБСЕ зафиксированы вблизи оккупированных населенных пунктов Донецкой области Спартак, Веселое, Бетманове, Михайловка, Озеряновка, Федоровка и Пантелеймоновка, а также в Луганской области - вблизи Шимшиновки и Мирного.

Кроме этого, возле Спартака и Веселого с оккупированной территории произошли обстрелы БПЛА ОБСЕ. Противоправные действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этих нарушений украинской стороной СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЕ", - сообщили в штабе.