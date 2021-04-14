Бойовики на Донбасі понад 10 разів глушили, а також обстрілювали безпілотники ОБСЄ

На Донбасі бойовики більше ніж 10 разів глушили безпілотні летальні апарати Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Також були зафіксовані випадки обстрілу БПЛА спостерігачів.
Про вказані порушення з боку бойовиків Місія ОБСЄ зазначила у своєму звіті від 12 квітня.
Зокрема, факти глушіння безпілотників ОБСЄ зафіксовані поблизу окупованих населених пунктів Донецької області Спартак, Веселе, Бетманове, Михайлівка, Озерянівка, Федорівка та Пантелеймонівка, а також в Луганській області - поблизу Шимшинівки і Мирного.
Крім цього, біля Спартака і Веселого з окупованої території відбулися обстріл БПЛА ОБСЄ. Протиправні дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж всієї лінії розмежування. З приводу цих порушень українською стороною СЦКК надіслано ноту на СММ ОБСЄ", - повідомили в штабі.
Нагадаємо, вчора бойовики п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі. В результаті один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.
Також РБК-Україна писало, що Росія за тиждень перекинула на Донбас близько 250 своїх кадрових військових.