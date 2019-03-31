Боевики на Донбассе 1 раз открывали огонь по позициям ООС

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских защитников нет

В воскресенье, 31 марта 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) российские оккупационные войска от начала текущих суток осуществили один обстрел позиций украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В штабе сообщили, что в течение текущих суток боевики осуществили обстрел в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно в районе населенного пункта Лебединское. Пророссийские наемники при обстреле использовали стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

"Потерь среди наших защитников нет", - заявили в пресс-центре ООС.

Также они сообщили, что украинские военные совершили ответный огонь. В настоящее время потери противника уточняются.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - добавили в пресс-центре.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки, 30 марта, в зоне проведения операции О'объединенных сил на Донбассе ранения получили двое украинских военных. Вчера противник шесть раз обстрелял позиции О'объединенных сил, в том числе с применением тяжелого вооружения. Обстрелы зафиксированы в районе Авдеевки, Песков, Новотошківського и Новолуганського.