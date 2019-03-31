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На Донбассе ранены двое военных

Новости » Происшествия    31.03.2019 - 07:51
На Донбассе ранены двое военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В зоне ООС на Донбассе зафиксировали шесть обстрелов

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 30 марта ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook

Сообщается, что вчера противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе с применением тяжелого вооружения. Обстрелы зафиксированы в районе Авдеевки, Песков, Новотошковского и Новолуганского. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения.

С утра 31 марта обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

На Донбассе ранены двое военных

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Латвии боевика так называемой "ЛНР" приговорили к 5 годам тюрьмы. Осужденный был задействован в военных операциях в Луганске весной 2015 года и обучал сепаратистов обращению с оружием, "активно участвуя в вооруженном конфликте, направленном против территориальной целостности Украины".

Отметим, на прошлой неделе на Донбассе усилили обстрелы по всей линии фронта. Под огонь попали укрепления в районе Водяного, Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Чермалыка и других населенных пунктов.

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Темы: Новости ООС
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