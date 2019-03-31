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Бойовики на Донбасі 1 раз відкривали вогонь по позиціям ООС

Новини » Суспільство    31.03.2019 - 18:18
Бойовики на Донбасі 1 раз відкривали вогонь по позиціям ООС
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських захисників немає

У неділю, 31 березня 2019, у зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) російські окупаційні війська від початку поточної доби здійснили один обстріл позицій українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

В штабі повідомили, що протягом поточної доби бойовики здійснили обстріл у смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме у районі населеного пункту Лебединське. Проросійські найманці при обстрілі використовували стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети.

"Втрат серед наших захисників немає", - заявили в прес-центрі ООС.

Також вони повідомили, що українські військові здійснили вогонь у відповідь. В даний час втрати противника уточнюються. 

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - додали в прес-центрі.

Бойовики на Донбасі 1 раз відкривали вогонь по позиціям ООС

Раніше РБК-Україна повідомляло, що минулої доби, 30 березня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі поранення отримали двоє українських військових. Вчора противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, в тому числі із застосуванням важкого озброєння. Обстріли зафіксовано в районі Авдіївки, Пісків, Новотошківського і Новолуганського.

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