Бойовики на Донбасі 1 раз відкривали вогонь по позиціям ООС

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських захисників немає

У неділю, 31 березня 2019, у зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) російські окупаційні війська від початку поточної доби здійснили один обстріл позицій українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

В штабі повідомили, що протягом поточної доби бойовики здійснили обстріл у смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме у районі населеного пункту Лебединське. Проросійські найманці при обстрілі використовували стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети.

"Втрат серед наших захисників немає", - заявили в прес-центрі ООС.

Також вони повідомили, що українські військові здійснили вогонь у відповідь. В даний час втрати противника уточнюються.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - додали в прес-центрі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що минулої доби, 30 березня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі поранення отримали двоє українських військових. Вчора противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, в тому числі із застосуванням важкого озброєння. Обстріли зафіксовано в районі Авдіївки, Пісків, Новотошківського і Новолуганського.