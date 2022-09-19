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Боевики "ДНР" тоже захотели немедленного "референдума" о вхождении в Россию

Фото: боевики "ДНР" также хотят немедленного "референдума" о вхождении в Россию (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Общественная палата так называемой "ДНР" просит главаря Дениса Пушилина немедленно провести "референдум" по поводу вхождения в состав России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Глава "палаты" Алексей Кофман заявил о желании участников "ДНР" видеть между "республикой" и Украиной границу России.

"Прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и "Народный совет ДНР" принять соответствующее "историческое" решение о незамедлительном проведении "референдума"", - сказал он.

Напомним, что оккупанты в так называемой "ЛНР" попросили "власть" провести псевдореферендум по присоединению к России.

Приэтом ранее сообщалось, что из-за успешного контнаступления ВСУ российская власть отложила на неопределенный срок проведение псевдореферендумов по "присоединению к России" так называемых "ЛДНР" и оккупированных территорий Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

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