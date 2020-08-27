Бойовики "ДНР" запровадили смертну кару, - ООН

Фото: бойовики на Донбасі (УНІАН)

Окупаційні сили в так званій "ДНР" запровадили смертну кару за вчинення злочинів. Відомо вже про два випадки, де так званий "суд" постановив смертний вирок.

Про це йдеться в доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини.

На момент публікації доповіді "вироки" окупаційного "суду" ще не були виконані.

Як зазначається у доповіді, управління занепокоєне фактом запровадження смертної кари на тимчасово окупованій території Донецької області, адже у перші роки війни на Донбасі незаконні збройні формування вже проводили страти.

Нагадаємо, журналісти ідентифікували бойовиків групи колишнього ватажка так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна, які страчували українців під час окупації Слов'янська у 2014 році; так званий "трибунал" очолював особисто Гіркін.

Додамо, в ООН назвали поширені порушення прав людини на окупованих територіях Криму та Донбасу; висновки організації ґрунтуються на аналізі понад 3 тисяч судових документів.