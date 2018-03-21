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Боевики "ДНР" отказываются обменять журналиста Асеева

НовостиОбщество    21.03.2018 - 13:35
Фото: Станислав Асеев (vilneslovo.com)
Фото: Станислав Асеев (vilneslovo.com)

Асеева боевики удерживают на территории бывшего завода "Изоляция"

Похищенного в Донецке журналиста Станислава Васина (Асеева) боевики удерживают на территории бывшего завода "Изоляция" и категорически отказываются обменять его. Об этом сообщил бывший народный депутат Верховной Рады Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

"Информация о состоянии Стаса Асеева (Васина). (Долго не писал, потому что надеялись на освобождение по одному из каналов коммуникации, но он постепенно вошел в тупик). К сожалению, ничего кардинально нового сказать не могу. В период обмена всех на всех обменять Стаса не удалось. Мы пытались общаться с кем только возможно. Задействовали как официальные так и не официальные каналы коммуникации, в том числе церковные, журналистские и политические. Но в то время, со стороны террористов даже говорить не хотели о возможности обмена. Периодически со Стасом добивается встречи его мать. Иногда такую ​​возможность ей предоставляют. Стас жив. Пытается держаться. Но жалуется на состояние здоровья. Его и дальше мучает хронический бронхит, который у него еще с детства. И сильная зубная боль", - написал он.

По его словам, Асеев находится на территории бывшего завода "Изоляция". Это помещение, где военные "ДНР" изначально обустроили тюрьму, где держали и пытали пленных.

Фирсов заявил, что суд по делу Асеева постоянно переносится.

"Рассмотрение дела и вынесение приговора планировалось еще в 2017 году, но процесс продолжается до сих пор. Сейчас мы планируем издать сборник его статей, которые он писал о ситуации в "ОРДЛО", - написал Фирсов.

 
 

Напомним, при этом в сентябре представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердили наличие имени Асеева в списках на обмен. 
 

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Теги: ДНР, заложники
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