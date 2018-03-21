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Інтерв'ю

Бойовики "ДНР" відмовляються обміняти журналіста Асєєва

НовиниСуспільство    21.03.2018 - 13:35
Фото: Станіслав Асєєв (vilneslovo.com)
Фото: Станіслав Асєєв (vilneslovo.com)

Асєєва бойовики утримують на території колишнього заводу "Ізоляція"

Викраденого в Донецьку журналіста Станіслава Васіна (Асєєва) бойовики утримують на території колишнього заводу "Ізоляція" і категорично відмовляються обміняти його. Про це повідомив колишній народний депутат Верховної Ради Єгор Фірсов на своїй сторінці в Facebook.

"Інформація про стан Стаса Асєєва (Васіна). (Довго не писав, бо сподівалися на звільнення по одному з каналів комунікації, але він поступово увійшов у глухий кут). На жаль, нічого кардинально нового сказати не можу. В період обміну всіх на всіх обміняти Стаса не вдалося. Ми намагалися спілкуватися з ким тільки можливо. Задіяли як офіційні так і не офіційні канали комунікації, в тому числі церковні, журналістські та політичні. Але в той час, з боку терористів навіть говорити не хотіли про можливості обміну. Періодично зі Стасом домагається зустрічі його мати. Іноді таку можливість їй надають. Стас живий. Намагається триматися. Але скаржиться на стан здоров'я. Його і далі мучить хронічний бронхіт, який у нього ще з дитинства. І сильний зубний біль", - написав він.

За його словами, Асєєв знаходиться на території колишнього заводу "Ізоляція". Це приміщення, де військові "ДНР" спочатку облаштували в'язницю, де утримували і катували полонених.

Фірсов заявив, що суд у справі Асєєва постійно переноситься.

"Розгляд справи і винесення вироку планувалося ще в 2017 році, але процес триває досі. Зараз ми плануємо видати збірник його статей, які він писав про ситуацію в "ОРДЛО", - написав Фірсов.

 
 

Нагадаємо, при цьому у вересні представники окремих районів Донецької та Луганської областей підтвердили наявність імені Асеева у списках на обмін.

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Теги: ДНР, заложники
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