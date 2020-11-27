Боевики "ДНР" незаконно поставляли уголь в Украину и страны ЕС

Служба безопасности Украины блокировала содействие боевиков "ДНР" из-за незаконных поставок угля в Украину и страны Европейского союза. Для осуществления поставок организатор зарегистрировал в Киеве "зеркальную" коммерческую структуру с украинской юрисдикцией.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, организатором противоправного механизма является владелец донецких обогатительных фабрик группы компаний "Энергоимпекс". Он договорился с главарями "ДНР" о помощи боевиков с сортировкой и обогащением угля, добытым на "национализированных" шахтах.

На продукцию организаторы подделывали документы о ее происхождении. Затем уголь "официально" поставляли через территорию России и продавали в Украине и некоторых странах ЕС.

Большая часть полученных средств шла в бюджет "ДНР" и на материальную поддержку незаконных вооруженных формирований.

Правоохранители провели в Киеве ряд следственных действий в офисе и по месту жительства фигурантов дела и изъяли документацию, печати субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, доказывающих осуществление сделки.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору украинского "офиса" и другим фигурантам по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ перекрыла канал поставки наркотиков из Украины в "ДНР" транзитом через Россию. Оборот от поставки наркотиков, по информации следствия, составлял до 2,5 миллиона гривен в месяц.