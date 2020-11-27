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Бойовики "ДНР" незаконно постачали вугілля в Україну і країни ЄС

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України блокувала сприяння бойовиків "ДНР" із-за незаконних поставок вугілля в Україну та країни Європейського союзу. Для здійснення поставок організатор зареєстрував у Києві "дзеркальну" комерційну структуру з українською юрисдикцією.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними слідства, організатором протиправного механізму є власник донецьких збагачувальних фабрик групи компаній "Енергоімпекс". Він домовився з ватажками "ДНР" про допомогу бойовиків з сортуванням і збагаченням вугілля, здобутим на "націоналізованих" шахтах.

На продукцію організатори підробляли документи про її походження. Потім вугілля "офіційно" поставляли через територію Росії і продавали в Україні та деяких країнах ЄС.

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Велика частина отриманих коштів йшла в бюджет "ДНР" і на матеріальну підтримку незаконних збройних формувань.

Правоохоронці провели в Києві низку слідчих дій в офісі та за місцем проживання фігурантів справи та вилучили документацію, печатки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, які доводять здійснення угоди.

Вирішується питання про повідомлення про підозру організатору українського "офісу" та іншим фігурантам за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше СБУ перекрила канал постачання наркотиків з України в "ДНР" транзитом через Росію. Оборот від постачання наркотиків, за інформацією слідства, становив до 2,5 мільйона гривень на місяць.

Прогноз погоди
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