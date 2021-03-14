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Боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный ранен

Автор: Роман Тверденко

Российские боевики девять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, в воскресенье, 14 марта. В результате обстрелов один украинский военный ранен.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Обстрелы из минометов 82-го калибра велись возле Пивденного, из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелецкого оружия - возле Катериновки, из крупнокалиберных пулеметов - возле Луганского, из автоматических станковых и противотанковых гранатометов - возле поселка Троицкое.

Возле Опытного и Авдеевки оккупанты стреляли из подствольных гранатометов, неподалеку Песков - из ручных противотанковых гранатометов и стрелецкого оружия, рядом с Гнутовым - из автоматических станковых гранатометов.

Известно, что военному, который пострадал после обстрелов возле Пивденного, предоставили первую медицинскую помощь и отправили в больницу. Его состояние - удовлетворительное.

"Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - сказано в сообщении пресс-службы ООС.

Напомним, за минувшие, 13 марта, сутки на Донбассе зафиксировано 10 обстрелов, сегодняшнее утро также началось с нарушений режима тишины. При этом боевики пытаются обострить ситуацию под Донецком.

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