Бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, одного військового поранено

Обстріл з мінометів 82-го калібру велися біля Південного, із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї - біля Катеринівки, з великокаліберних кулеметів - біля Луганського, з автоматичних гранатометів і протитанкових гранатометів - біля селища Троїцьке.

Біля Досвідченого та Авдіївки окупанти стріляли з підствольних гранатометів, неподалік Пісків - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, поряд з Гнутовим - з автоматичних гранатометів станкових.

Відомо, що військовому, який постраждав після обстрілу біля Південного, надали першу медичну допомогу і відправили до лікарні. Його стан - задовільний.

"Дії російських окупантів раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих домовленостей", - сказано в повідомленні прес-служби ООС.