Боевики девять раз нарушили перемирие на Донбассе

Так, близ населенных пунктов Пески и Гнутово, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в пригороде Луганского боевики обстреливали наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи поселка Светлодарское оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку населенного пункта Новотошковское – с подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. На обстрелы противника наши воины открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7 часов утра 18 марта, обстрелов не зафиксировано.