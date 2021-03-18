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Боевики девять раз нарушили перемирие на Донбассе

Автор: Инна Собора

В течение прошлых суток, 17 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, близ населенных пунктов Пески и Гнутово, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в пригороде Луганского боевики обстреливали наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи поселка Светлодарское оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку населенного пункта Новотошковское – с подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. На обстрелы противника наши воины открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7 часов утра 18 марта, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 31 нарушение перемирия на Донбассе за сутки.

РБК-Украина писало, что 17 марта пророссийские боевика за день пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.

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Новости Украины ОБСЕДонбассобстрел
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