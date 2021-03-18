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Бойовики дев'ять разів порушили перемир'я на Донбасі

Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 17 березня, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Жодний український військовий не постраждав.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, неподалік населених пунктів Піски та Гнутове, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, у передмісті Луганського бойовики обстрілювали наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу селища Світлодарське окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а неподалік населеного пункту Новотошківське – з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 18 березня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 31 порушення перемир'я на Донбасі за добу.

РБК-Україна писало, що 17 березня проросійські бойовика за день п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі.

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