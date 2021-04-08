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Боевики в день визита Зеленского на Донбасс 11 раз нарушали "тишину"

Новина українською → Донбасс, Четверг 08 апреля 2021 18:33
Боевики в день визита Зеленского на Донбасс 11 раз нарушали "тишину" Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 8 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, боевики девять раз обстреляли украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил, а также два раза - гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье. Оккупанты открывали огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

Также вблизи населенного пункта Широкино боевики использовали крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское - из станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в районе населенного пункта Водяное пророссийские дважды совершили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Украинские военные открывали огонь на обстрелы российско-оккупационных войск.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 7 апреля, боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Однако с самого утра 8 апреля оккупанты активизировались и уже к 8:00 пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военный погиб.

Кроме того, днями на Донбассе от вражеского выстрела умер военный, еще один подорвался на взрывном устройстве.

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