Бойовики в день візиту Зеленського на Донбас 11 разів порушували "тишу"
У четвер, 8 квітня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил, а також два рази - цивільну інфраструктуру.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населених пунктів Піски і Водяне, що на Приазов'ї. Окупанти відкривали вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру і стрілецької зброї.
Також поблизу населеного пункту Широкине бойовики використовували великокаліберні кулемети, а в селища Невельське - зі станкових протитанкових гранатометів.
В результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення, несумісне з життям.
Крім того, в районі населеного пункту Водяне проросійські двічі здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.
Українські військові відкривали вогонь на обстріл російсько-окупаційних військ.
"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 7 квітня, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Проте з самого ранку 8 квітня окупанти активізувалися і вже до 8:00 п'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув один військовий.
Крім того, днями на Донбасі від ворожого пострілу помер військовий, ще один підірвався на вибуховому пристрої.