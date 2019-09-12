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Бойовики за день двічі заблокували рух СММ ОБСЄ на Донбасі

Новини » Суспільство    12.09.2019 - 02:22
Бойовики за день двічі заблокували рух СММ ОБСЄ на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

Окупанти посилались, зокрема, на "накази від командирів"

Протягом дня у вівторок, 10 вересня, проросійській бойовики на Донбасі двічі заблокували проїзд через блокпости спотерігачів СММ ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ, опублікований у середу.

Зазначається, що на блокпості в Петрівському (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) член збройних формувань відмовив патрулю місії у проїзді, посилаючись на "проведення робіт із розмінування в цьому районі".

Крім того, на блокпості на захід від Верхньошироківського (непідконтрольний урядові, 29 км на північний схід від Маріуполя) озброєний бойовик відмовив патрулю місії у проїзді, посилаючись на "накази від командирів".

Нагадаємо, бойовики на Донбасі 11 вересня обстріляли населені пункти Новотошківське та Майорськ, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила поблизу населеного пункту Обозне в окупованому РФ районі Луганської області безпілотний літальний апарат (БПЛА) малого радіуса дії у результаті вогню зі стрілецької зброї.

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