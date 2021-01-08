Бойовики дали гарантії безпеки для ремонту водопроводу під Торецьком

Фото: Торецьк поки залишається без води (wikimedia.org by Zimina)

Проросійські бойовики на Донбасі дали українській стороні гарантії безпеки для ремонту водопроводу під Торецьком Донецької області. Роботи мають початися сьогодні.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 4 січня на водопроводі стався порив, який залишив без води близько 38 тисяч жителів Торецька і ще чотирьох населених пунктів. На ранок 8 січня представники окупаційної влади дали гарантії безпеки, оскільки порив було виявлено на ділянці труби в "сірій зоні".

Також повідомляється, що обстеження водопроводу та ремонт заплановано на першу половину дня. У ДСНС відзначають, що вчора мешканцям постраждалих населених пунктів підвезли майже 225 тонн води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на аварійному водопроводі на Донбасі виявили новий порив на ділянці труби в "сірій зоні".

Зазначимо, сьогодні з ранку на Донбасі фіксувалися чергові порушення тиші. За даними української сторони, бойовики застосовують міномети та інші види озброєння.