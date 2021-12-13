Боевики четыре раза срывали "тишину" на Донбассе, ранен военный

В воскресенье, 12 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Военнослужащий получил ранение в результате подрыва на взрывном устройстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В частности, вблизи населенного пункта Талаковка противник вел огонь из противотанковых ручных гранатометов.
В направлении Крымского российские наемники произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Попасной и Екатериновки противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7:00, 13 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, 11 декабря боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе. Получил ранения украинский военный.