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Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 12 декабря 2021 07:51
Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный Фото: боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен украинский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

За прошедшие сутки, 11 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов ранен украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Песчаного на Луганщине оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Катериновки в Луганской области вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 12 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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