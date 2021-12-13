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Бойовики чотири рази зривали "тишу" на Донбасі, поранений військовий

Автор: Артур Родивилов

У неділю, 12 грудня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Військовослужбовець отримав поранення унаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зокрема, поблизу населеного пункту Талаківка противник вів вогонь з протитанкових ручних гранатометів.

У напрямку Кримського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі Попасної та Катеринівки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Відзначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7:00, 13 Грудня, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 11 грудня бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі. Отримав поранення український військовий.

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