Боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Новомихайловки. Вблизи населенного пункта Славное противник применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле Южного, а неподалеку Шумов оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

С начала текущих суток, 18 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.