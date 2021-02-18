Бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі

Протягом минулої доби, 17 лютого, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових не було.

Від початку поточної доби, 18 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Південного, а неподалік Шумів окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Новомихайлівки. Поблизу населеного пункту Славне противник застосував автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 лютого, бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях. Жоден український військовий не постраждав. Водночас СММ ОБСЄ зафіксувала десять порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 29 - в Луганській.

Крім того, 15 лютого бойовики три рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Бойових втрат серед українських захисників не було.