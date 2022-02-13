Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

За прошедшие сутки, 12 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook .

В направлении Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Лопаскино и Лобачево российские наемники дважды задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

Возле Новозвановки вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.