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Бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі

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Донбас, Неділя 13 лютого 2022 07:22
Бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі Фото: бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Упродовж минулої доби, 12 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

У напрямку Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Лопаскине та Лобачеве російські найманці двічі задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Неподалік Новозванівки збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Раніше ми писали, що на Донбасі поранили українського військового.

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