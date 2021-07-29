Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе
С начала суток 29 июля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы у населенного пункта Широкино. Оккупанты дважды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.
Также неподалеку Водяного, что на Приазовье, боевики обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Вблизи поселка Шумы российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.
"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 28 июля, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.