ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Четверг 29 июля 2021 17:34
Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе Фото: Боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

С начала суток 29 июля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы у населенного пункта Широкино. Оккупанты дважды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

Также неподалеку Водяного, что на Приазовье, боевики обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Вблизи поселка Шумы российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 28 июля, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООС Донбасс
NEWS
В Луганской области заминировали автомобиль сотрудника СБУ
В Луганской области заминировали автомобиль сотрудника СБУ
DAILY
Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так