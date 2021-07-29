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Бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі

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Донбас, Четвер 29 липня 2021 17:34
Бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі Фото: бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

З початку доби 29 липня збройні формування Російської Федерації чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані біля населеного пункту Широкине. Окупанти двічі вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру.

Також неподалік Водяного, що на Приазов'ї, бойовики обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Поблизу селища шуми російські найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 липня, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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