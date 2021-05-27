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Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

Автор: РБК-Украина

В четверг, 27 мая, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Песков. Оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Также недалеко от населенного пункта Причепиловка боевики вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи Марьинка российские наемники совершили обстрел из противотанковых пушек. При этом в направлении населенного пункта Новотошковское боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

"В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь на обстрел российско-оккупационных войск.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 26 мая, боевики восемь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов один военный получил ранение.

Кроме того, что боевики ужесточили пропуск на КПВВ в Станице. Теперь перейти его люди могут только раз в месяц.

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