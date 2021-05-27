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Бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі

Автор: РБК-Україна

У четвер, 27 травня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу загинув український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Пісків. Окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Також недалеко від населеного пункту Причепилівка бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, поблизу Мар'їнка російські найманці здійснили обстріл з протитанкових гармат. При цьому в напрямку населеного пункту Новотошківське бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"В результаті обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення несумісне з життям. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 травня, бойовики вісім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів один військовий отримав поранення.

Крім того, що бойовики посилили пропуск на КПВВ у Станиці. Тепер перейти його люди можуть тільки раз на місяць.

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