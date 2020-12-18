Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

В пятницу, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация на Донбассе остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Так, вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра.

Там же вооруженные формирования России дистанционного минировали позиции ООС. Так, использовав ПКМ-1, оккупанты бросили в сторону украинских позиций 12 запрещенных мин ПОМ-2.

Кроме того, вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку Авдеевки. Оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а также подствольный гранатомет.

В то же время, на всех остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Авдеевки снайпер противника ранил украинского бойца. Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня.

Кроме того, Украина направила ноту протеста России из-за очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс.