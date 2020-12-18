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Бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС

Донбас, П'ятниця 18 грудня 2020 17:51
Бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 18 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Однак ситуація на Донбасі залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Так, поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.

Там же збройні формування Росії дистанційного мінували позиції ООС. Так, використавши ПКМ-1, окупанти кинули у бік українських позицій 12 заборонених хв ПОМ-2.

Крім того, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік Авдіївки. Окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет, а також підствольний гранатомет.

Водночас на всіх інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною.

"Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі Авдіївки снайпер противника поранив українського бійця. Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню.

Крім того, Україна направила ноту протесту Росії через черговий "гумконвой" на окупований Донбас.

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