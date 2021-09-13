Боевики четыре раза обстреливали позиции ООС на Донбассе

В понедельник, 13 сентября, вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован вблизи Зайцевого. Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Верхнеторецкого российские наемники вели огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120 калибра.

В направлении Нью-Йорка боевики осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе Золотого-4 российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям ООС из ручных противотанковых гранатометов.

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы противника.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.