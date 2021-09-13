Бойовики чотири рази обстрілювали позиції ООС на Донбасі
У понеділок, 13 Вересня, збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу Зайцевого. Окупанти обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Верхньоторецького російські найманці вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
У напрямку Нью-Йорка бойовики здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.
В районі Золотого-4 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях ООС з ручних протитанкових гранатометів.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.