Бойовики чотири рази обстрілювали позиції ООС на Донбасі

У понеділок, 13 Вересня, збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу Зайцевого. Окупанти обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Верхньоторецького російські найманці вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

У напрямку Нью-Йорка бойовики здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.

В районі Золотого-4 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях ООС з ручних протитанкових гранатометів.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.