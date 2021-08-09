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Боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе, стреляли из противотанковых гранатометов

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Донбасс, Понедельник 09 августа 2021 07:56
Боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе, стреляли из противотанковых гранатометов Фото: за сутки на Донбассе зафиксировали четыре нарушения тишины (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 8 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди ВСУ нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Вблизи Светлодарска враг обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Золотого-4 российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции с ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Новоалександровка противник вел огонь с автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 7 августа боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военный погиб, еще двое получили ранения.

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