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Бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі, стріляли з протитанкових гранатометів

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Донбас, Понеділок 09 серпня 2021 07:56
Бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі, стріляли з протитанкових гранатометів Фото: за добу на Донбасі зафіксували чотири порушення тиші (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 8 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед ЗСУ немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Поблизу Світлодарська ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Неподалік Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту Новоолександрівка противник вів вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, 7 серпня бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Унаслідок ворожих обстрілів один військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

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