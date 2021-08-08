Сутки на Донбассе: один военный погиб, еще двоих ранили

За минувшие сутки на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим "тишины". Один военный погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на штаб ООС .

В направлении поселка Пески боевики обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Крымского боевики обстреливали позиции ООС из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Золотого-4 оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще двое военных получили ранения. Состояние здоровья одного воина - тяжелое. Другого - удовлетворительное.