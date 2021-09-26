Боевики четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный

За сутки, 25 сентября, российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один военный ВСУ получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС .

Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

В сторону Водяного враг вел обстрелы со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Лебединского оккупанты применили запрещенные минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.

Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась.

Напомним, что боевики на Донбассе устраивают учения и стреляют из танков. Эту информацию подтвердили в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что боевики используют беспилотники против наших бойцов. Они скидывают осколочные гранаты на украинские позиции на Донбассе.