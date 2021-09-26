Бойовики чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі, поранений військовий

За добу, 25 вересня, російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Один військовий ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС .

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров'я -з адовільний.

У бік Водяного ворог вів обстріли зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

У районі Лебединського окупанти застосували заборонені міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, а також ручні та станкові протитанкові гранатомети.

У напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм.

Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, у порівнянні з попередньою добою, знизилася.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі влаштовують навчання і стріляють з танків. Цю інформацію підтвердили в ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що бойовики використовують безпілотники проти наших бійців. Вони скидають осколкові гранати на українські позиції на Донбасі.