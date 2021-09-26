RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі, поранений військовий

Автор: Артур Родивилов

За добу, 25 вересня, російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Один військовий ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, у порівнянні з попередньою добою, знизилася.

У напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм.

Поблизу Мар'їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл українських позицій зі стрілецької зброї.

У районі Лебединського окупанти застосували заборонені міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, а також ручні та станкові протитанкові гранатомети.

У бік Водяного ворог вів обстріли зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров'я -з адовільний.

Військовослужбовці Об'єднаних сил відкривали вогонь, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі влаштовують навчання і стріляють з танків. Цю інформацію підтвердили в ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що бойовики використовують безпілотники проти наших бійців. Вони скидають осколкові гранати на українські позиції на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасООС