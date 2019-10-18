Бойовики у четвер 29 разів порушили перемир'я на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Використовували заборонені мінськими угодами артилерійські установки

На Донбасі протягом доби 17 жовтня проросійські бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднанх сил у Facebook.

Зазначається, що бойовики використали заборонені Мінськими угодами артилерійські установки калібру 122 мм, різнокаліберні міномети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Обстріли зафіксовані біля Водяного, Павлополя, Талаківки, Авдіївки, Березового, Пищевика, Лебединського, Широкиного

Крім того, бойовики стріляли біля Новолуганського, Луганського. Золотого, Новозванівки, Гладосового, Кримського, Хутора Вільного, Попасної.

"За минулу добу, внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню - неподалік Новотошківського та Золотого-4. Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

РБК-Україна писало, що у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 16 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню, один український військовий загинув, ще одного поранено.

Раніше повідомлялося, що один український військовий на Донбасі зазнав поранення внаслідок підриву на замаскованому невідомому вибуховому пристрої.