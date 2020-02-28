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Боевики почти час обстреливали силы ООС на Донбассе, есть раненый

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 13:44
Боевики почти час обстреливали силы ООС на Донбассе, есть раненый
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Рядом с Новотошковским НВФ почти час непрерывно атаковали украинские позиции

В районе операции Объединенных сил на Донбассе незаконные вооруженные формирования Российской Федерации вели шквальный огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сообщается, что после 7:00 28 февраля боевики почти час обстреливали силы ООС из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от Новотошковского, что на Луганском направлении.

"Учитывая продолжительность этого обстрела - почти час - наши воины ответили противнику из вооружения, не запрещенного (минскими) договоренностями", - говорится в сообщении.

Также боевики в течение 20 минут обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Водяного на Донецком направлении.

"По имеющейся на это время информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов получил ранение", - сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в четверг, 27 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации на Донбассе погиб один украинский военный.

Также РБК-Украина сообщало, что в течение 2014-2016 годов боевики на Донбассе повредили 1278 единиц и уничтожили 201 единицу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

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