Бойовики майже годину обстрілювали сили ООС на Донбасі, є поранений

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Неподалік Новотошківського НЗФ майже годину безперервно атакували українські позиції

У районі операції Об’єднаних сил на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації вели шквальний вогонь по позиціях українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Повідомляється, що після 7:00 28 лютого бойовики майже годину обстрілювали сили ООС з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Новотошківського, що на Луганському напрямку.

"Зважаючи на тривалість цього обстрілу - майже годину - наші воїни відповіли противнику з озброєння, не забороненого (мінськими) домовленостями", - йдеться у повідомленні.

Також бойовики протягом 20 хвилин обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Водяного на Донецькому напрямку.

"За наявною на цей час інформацією, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення", - повідомили у Міноборони.

Раніше повідомлялося, що в четвер, 27 лютого, внаслідок обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації на Донбасі загинув один український військовий.

Також РБК-Україна повідомляло, що протягом 2014-2016 років бойовики на Донбасі пошкодили 1278 одиниць та знищили 201 одиницю ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ.