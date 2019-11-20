Боевики из БМП обстреляли украинские позиции возле Березового

С начала 20 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Так, по состоянию на 12 часов российские незаконные вооруженные формирования из вооружения боевой машины пехоты (БМП) и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Березовое. В результате обстрела никто не пострадал.

"По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируемая украинскими защитниками. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в течение текущих суток не учтено", - говорится в сообщении ведомства.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 20 ноября 2019 (mil.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе имитируют обстрелы участка разведения в Петровском, чтобы дискредитировать украинских военнослужащих. Наблюдатели 18 ноября зафиксировали контролируемые взрывы, совершенные саперами боевиков, которые российско-оккупационные СМИ выдали за обстрелы.

Также РБК-Украина писало, что 19 ноября вооруженные формирования РФ более 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Враг применял запрещенные минометы 82-го калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие, включительно с крупнокалиберными пулеметами.