Боевики на Донбассе блокируют выезд призывного контингента в РФ, - разведка

Командование боевиков на Донбассе проводят скрытые меры по ограничению выезда призывного контингента в Российскую Федерацию для трудоустройства. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР отметили, что активизировали агитационные меры для прохождения военной службы среди местного населения.

"Для повышения эффективности рекрутинговой деятельности оккупанты увеличили объемы распространения соответствующей пропаганды с использованием телевидения, радио, социальных сетей и наглядной агитации", - сообщили в разведке.

Также отмечается, что из-за низкого уровня призывников комплектация подразделений осуществляется наемниками из России.

"Кадровый некомплект планируется компенсировать за счет введения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях обязательной "срочной военной службы", - рассказали в ГУР.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 ноября боевики дважды обстреляли позиции украинских военных вблизи Марьинки. Обстрелы совершались из различных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Никто из украинских военных в результате обстрелов не пострадал.

За прошлые сутки 27 ноября боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Огонь велся вблизи Луганского, дважды возле Крымского, вблизи Новотошковского, возле Троицкого, Старогнатовки, дважды вблизи Широкиного, возле Березового. Потерь среди украинских военных не было.