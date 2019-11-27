Бойовики на Донбасі блокують виїзд призовного контингенту в РФ, - розвідка

Командування бойовиків на Донбасі проводять приховані заходи щодо обмеження виїзду призовного контингенту в Російську Федерацію для працевлаштування. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

В ГУР відзначили, що активізували агітаційні заходи для проходження військової служби серед місцевого населення.

"Для підвищення ефективності рекрутингової діяльності окупанти збільшили обсяги поширення відповідної пропаганди з використанням телебачення, радіо, соціальних мереж та наочної агітації", - повідомили в розвідці.

Також зазначається, що з-за низького рівня призовників комплектація підрозділів здійснюється найманцями з Росії.

"Кадровий некомплект планується компенсувати за рахунок введення на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях обов'язкової "строкової військової служби", - розповіли в ГУР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 27 листопада бойовики двічі обстріляли позиції українських військових поблизу Мар'їнки. Обстріл відбувалися з різних гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Ніхто з українських військових в результаті обстрілу не постраждав.

За минулу добу 27 листопада бойовики 12 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Вогонь вівся поблизу Луганського, двічі біля Кримського, поблизу Новотошковского, біля Троїцького, Старогнатовки, двічі поблизу Широкиного, біля Березового. Втрат серед українських військових не було.