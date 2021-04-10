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Боевики блокируют работу пяти КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба

Автор: Инна Собора

Российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через пять КПВВ на Донбассе. Не работают пункты пропуска "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Сейчас пропуск людей осуществляется лишь через два КПВВ.

"Движение дорожным коридором до контрольного пункта "Новотроицкое" оккупанты открывают только два раза в неделю. При этом российские наемники препятствуют свободному перемещению людей, существенно ограничивая пассажиропоток", - говорится в заявлении.

Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ "Станица Луганская".

КПВВ ежедневно с 8:00 до 16:00 открыты для пропуска.

Ранее сообщалось, что представители так называемой "Донецкой народной республики" в ближайшее время не открывать контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения.

РБК-Украина писало, что оккупанты выпускают через КПВВ "Новотроицкое" только тех, у кого есть прописка на подконтрольной Украине территории. От других при выезде требуют расписку, что они не будут возвращаться в ОРДО до конца пандемии.

Тем, кто заезжает в Украину с ОРДЛО по территории России, грозит штраф на украинской границе.

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