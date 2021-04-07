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Оккупанты в Донецке исключают открытие КПВВ в ближайшее время

Новина українською → Донецк, Среда 07 апреля 2021 16:27
Оккупанты в Донецке исключают открытие КПВВ в ближайшее время Фото: главарь "ДНР" Денис Пушилин (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Представители так называемой "Донецкой народной республики" в ближайшее время не будут открывать контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения. Этот вопрос пока не рассматривается.

Об этом заявил на пресс-конференции главарь "ДНР" Денис Пушилин, передают сепаратистские СМИ.

"С Украиной у нас граница закрыта по причине COVID-19. И это решение обоснованное. У них установлены новые рекорды - заболевших за сутки более 20 тысяч. Пока ситуация в Украине полностью не изменится, мы этот вопрос даже не обсуждаем", - отметил он.

Напомним, ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что пенсионерам, который проживают на временно оккупированной территории Донбасса, нужно всего лишь "пересечь КПВВ", чтобы получить свои выплаты.

Однако на сегодня такой возможностью в полной мере могут воспользоваться только жители оккупированной части Луганской области, поскольку помимо карантинных больше никаких ограничений в работе КПВВ "Станица Луганская" нет.

У людей на оккупированной части Донецкой области есть возможность пересечь КПВВ "Новотроицкое" только два дня в неделю, и оккупанты выпускают только тех, у кого есть прописка на подконтрольной Украине территории. От остальных при выезде требуют расписку, что они не будут возвращаться в ОРДО до конца пандемии.

Тем, кто заезжает в Украину из ОРДЛО с территории России, грозит штраф на украинской границе.

При этом в ООН считают закрытые пункты пропуска одной из основных проблем.

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